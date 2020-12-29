МИД Украины о деле Boeing 737: "Не позволим избежать справедливости"

В МИД Украины недовольны тем, как происходит разрешение вопроса со сбитым самолётом МАУ (инцидент случился восьмого января).

Напомним, что самолёт МАУ ("Международных авиалиний Украины") Boeing 737 восьмого января 2020 года был после вылета из Тегерана сбит ошибочно выпущенной зенитной ракетой. Все пассажиры рейса (176 человек) погибли. По официальной версии иранских экспертов, причиной трагедии стал человеческий фактор.

"Иран жёсткий переговорщик, но и Украина жёсткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории", — сообщил для издания "День" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина, подчеркнул политик, остаётся на принципиальной позиции и будет пресекать попытки "откупиться" или "избежать справедливости".