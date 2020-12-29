Как стало известно ранее, Дональд Трамп всё же подписал документ, регулирующий поддержку населения в связи с коронавирусом. Экстремально объёмный документ (более 1500 страниц) содержит множество интересных цифр.
Трамп отметил, что подписывает бумаги ради помощи населению: нужно остановить выселение людей, которым нечем платить аренду, поддержать безработных и улучшить ситуацию для бизнеса. Для этого в документе предусмотрены в том числе следующие выплаты:
Напомним, что безработица в США ранее выросла на 20 млн человек, из которых примерно 50% смогли устроиться хоть куда-то.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.