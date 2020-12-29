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"Подарок Трампа": сколько получат американцы от уходящего президента

Мир

Как стало известно ранее, Дональд Трамп всё же подписал документ, регулирующий поддержку населения в связи с коронавирусом. Экстремально объёмный документ (более 1500 страниц) содержит множество интересных цифр.

"Подарок Трампа": сколько получат американцы от уходящего президента

Трамп отметил, что подписывает бумаги ради помощи населению: нужно остановить выселение людей, которым нечем платить аренду, поддержать безработных и улучшить ситуацию для бизнеса. Для этого в документе предусмотрены в том числе следующие выплаты:

  • по 600 долларов для каждого жителя США, который получает меньше 75 000 долларов в год;
  • по 600 долларов каждой семье на каждого ребёнка;
  • по 300 долларов сверху к пособиям по безработице;
  • 25 миллиардов на компенсацию арендных платежей для бизнесменов.

Напомним, что безработица в США ранее выросла на 20 млн человек, из которых примерно 50% смогли устроиться хоть куда-то.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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