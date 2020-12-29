Палата представителей отменила вето Трампа на закон о военном бюджете

Палата представителей США проголосовала за отмену вето действующего президента Дональда Трампа на законопроект о ежегодных военных расходах в размере $740 млрд, против которого он выступал потому, что он блокирует вывод войск из Афганистана и Ирака.

Трамп возражал также против того, чтобы NDAA включал предложение демократов переименовать американские военные базы, названные столетие назад в честь генералов Гражданской войны, которые сражались за Конфедерацию.

За отмену вето проголосовали 322 члена Палаты представителей, против - 87.

Теперь слово за Сенатом. Если он сделает то же самое, то будет создан прецедент: отмена вето будет означать, что Трамп потерял поддержку у своих однопартийцев-республиканцев.