Медведев обозначил положительное влияние РФ на безопасность в ЦАР

Накануне в Центральноафриканской Республике прошли очередные президентские выборы. В связи с этим журналист и политик Андрей Медведев дал интервью журналистам Федерального агентства новостей (ФАН), оценив роль России в проведении голосования в ЦАР.

По его мнению, именно поддержка нашей страны не позволила провокаторам сорвать избирательный процесс и запугать избирателей. Поэтому, как считает Медведев, вклад Москвы можно считать ключевым.

"Я думаю, что роль России ключевая. Она достаточно долгое время участвует в урегулировании мирного процесса в ЦАР, происходящего с разрешения и одобрения Совбеза ООН. Страна не скрывала, что отправила инструкторов, которые занимались подготовкой местных вооруженных сил. Тут можно обозначить ее положительное влияние на безопасность", — заявил он.

Депутат также обратил внимание на то, что Россия оказала ЦАР помощь в обучении вооруженных сил страны, которые, в свою очередь, и не позволили вмешаться в выборный процесс. По его мнению, во многом благодаря этому фактору удалось добиться высокой явки.

"Безусловно, повышение явки зависит от безопасности. Любые разговоры о том, что избирателей заставили, — абсурд. Как в Африке можно это сделать? А в Афганистане? Наверно, можно подкупить, но это очень спорный момент. Пойдет ли человек, которому привезли два мешка муки, голосовать именно за того, за кого ему сказали?", — сказал Медведев.

Он считает, что граждане ЦАР принимали участие в голосовании не только, чтобы выбрать нового главу страны. В первую очередь, они голосовали за новую жизнь в государстве, которое начало оправляться от последствий гражданской войны.

В заключение Медведев выразил уверенность, что Республика сохранит курс на стабилизацию и ликвидацию очагов партизанско-террористического сопротивления. Это будет возможно, если ЦАР продолжит курс на углубление отношений с дружественными государствами, в частности, с Россией.

Ранее корреспондент ФАН в ЦАР Сергей Чемеков подтвердил, что в ходе избирательного процесса в Республике наблюдалась высокая явка, в чем есть заслуга России.