Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене — в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах. С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин", — сказано в сообщении.