Россия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года включительно.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", — сказано в сообщении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.