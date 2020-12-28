Глава Рады указал, кто виноват в "Донбасском переговорном тупике"

Работа по разрешению ситуации на Донбассе далека от завершения, а виновата в этом Россия. Таким мнением поделился глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

По мнению Разумкова, слова которого приводит издание "Украинская правда", нормандский формат на текущий момент завёл переговорщиков в тупик. Более того — можно даже чётко указать на "виновного".

"Потому что прошёл год, но это не проблема Украины, увы — это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться", — уверен Разумков.

Также политик рассказал, что ситуация близка к патовой, однако выразил надежду на продолжение плодотворных переговоров.

Интересно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал прямо противоположное: прогресс есть.