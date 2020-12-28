Работа по разрешению ситуации на Донбассе далека от завершения, а виновата в этом Россия. Таким мнением поделился глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
По мнению Разумкова, слова которого приводит издание "Украинская правда", нормандский формат на текущий момент завёл переговорщиков в тупик. Более того — можно даже чётко указать на "виновного".
"Потому что прошёл год, но это не проблема Украины, увы — это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться", — уверен Разумков.
Также политик рассказал, что ситуация близка к патовой, однако выразил надежду на продолжение плодотворных переговоров.
Интересно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал прямо противоположное: прогресс есть.
"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", — заявлял лидер Франции на Генассамблее ООН.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.