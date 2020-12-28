В Варшаве определились с ключевыми направлениями внешней политики на 2021 год. России в них места не нашлось: Польша отдала предпочтение другим "китам".
О векторах польской внешней политики рассказал глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский. Общаясь с журналистами, он отметил, что уже выделены "три кита":
Щерский добавил, что год ожидается непредсказуемый, так что говорить о том, что текущие планы сбудутся, преждевременно.
"На 2020 год тоже все строили планы, но большинство из них не были реализованы из-за пандемии. Сейчас наступило такое время, что на год вперед планировать внешнюю политику — очень самонадеянно.
Поэтому озвученные мной планы являются гипотетическими. Они будут реализованы только при удачном стечении обстоятельств", — уверен глава администрации.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.