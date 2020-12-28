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России не нашлось места во внешнеполитических планах Польши

Мир

В Варшаве определились с ключевыми направлениями внешней политики на 2021 год. России в них места не нашлось: Польша отдала предпочтение другим "китам".

России не нашлось места во внешнеполитических планах Польши

О векторах польской внешней политики рассказал глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский. Общаясь с журналистами, он отметил, что уже выделены "три кита":

  • работа с Германией;
  • работа с США (налаживание отношений с администрацией Байдена);
  • работа в рамках Троеморья и Вышеградской группы.

Щерский добавил, что год ожидается непредсказуемый, так что говорить о том, что текущие планы сбудутся, преждевременно.

"На 2020 год тоже все строили планы, но большинство из них не были реализованы из-за пандемии. Сейчас наступило такое время, что на год вперед планировать внешнюю политику — очень самонадеянно.

Поэтому озвученные мной планы являются гипотетическими. Они будут реализованы только при удачном стечении обстоятельств", — уверен глава администрации.

Автор: Константин Шапров
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