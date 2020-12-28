России не нашлось места во внешнеполитических планах Польши

В Варшаве определились с ключевыми направлениями внешней политики на 2021 год. России в них места не нашлось: Польша отдала предпочтение другим "китам".

О векторах польской внешней политики рассказал глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский. Общаясь с журналистами, он отметил, что уже выделены "три кита":

работа с Германией;

работа с США (налаживание отношений с администрацией Байдена);

работа в рамках Троеморья и Вышеградской группы.

Щерский добавил, что год ожидается непредсказуемый, так что говорить о том, что текущие планы сбудутся, преждевременно.