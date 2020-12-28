Как у Порошенко: рейтинг партии Зеленского снова рухнул

Не слишком приятные новости для фракции "Слуга народа": рейтинги партии Владимира Зеленского снова прощупывают "дно".

По данным группы социологов сразу нескольких ведомств, "Слуга народа" теперь считается конкурентом блока "Европейская солидарность", который возглавляет Пётр Порошенко.

Сначала — о данных: их представили специалисты Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и Киевского международного института социологии (КМИС) на пресс-конференции.

рейтинг "Слуги народа" составляет 18% (ранее — 43%);

рейтинг "Европейской солидарности" составляет 17% (ранее — 8%).

Таким образом, Порошенко в какой-то момент снова может превратиться в серьёзного конкурента и для Зеленского, и для прочих желающих управлять страной.

Интересно, что ранее рейтинг доверия самому Зеленскому также значительно просел — политик даже получил титул "Разочарования года" Но не всё так просто — читайте эксклюзивный материал о ситуации в стране и будьте в курсе всех событий.