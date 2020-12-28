Кремль "торпедировал демократизацию": новая жалоба от главы МИД Украины

С новыми обвинениями в адрес российских властей выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На этот раз обвинения прозвучали "по делу": Киев попросил Запад выделять побольше денег на "сдерживание России".

Рассказывая о действиях Кремля, Кулеба отметил для журналистов немецкого издания Internationalе Politik: Владимир Путин в ходе разрешения кризиса в НКР "торпедировал процесс демократизации Армении".

"Под предлогом поддержания мира Путин направил войска в регион, который когда-то был частью советской империи, и вернул их под контроль Москвы. В то же время он торпедировал процесс демократизации в Армении", — сообщил Кулеба.

По мнению чиновника, Россия готова к тому, чтобы начинать "территориальное расширение", которое конечно же будет сопровождаться процессом "подрыва демократий".