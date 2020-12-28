Президент Кипра Никос Анастасиадис прошёл вакцинацию от коронавируса препаратом от BioNTech и Pfizer.

Политик назвал вакцину "даром жизни".

"Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится", — отметил Анастасиадис.