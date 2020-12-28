Украина полностью порвала все отношения с "русским миром" и теперь является частью западной цивилизации.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии", — отметил глава МИД.