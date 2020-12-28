В Центральноафриканской республике признаны состоявшимися парламентские и президентский выборы.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на посла России в Банги Владимира Титоренко. По его словам, результаты выборов будут объявлены 4 января.
"Президентские и парламентские выборы состоялись, явка избирателей была очень высокой", — отметил дипломат.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.