В ЦАР состоялись президентские и парламентские выборы

В Центральноафриканской республике признаны состоявшимися парламентские и президентский выборы.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на посла России в Банги Владимира Титоренко. По его словам, результаты выборов будут объявлены 4 января.