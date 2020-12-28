В МИД Германии напомнили Вашингтону про "СП-2" и суверенитет

Ожидать от властей Германии "смены курса" по проекту "Северный поток-2" только из-за того, что в США сменится администрация, не стоит. Вашингтон своими "хотелками" ставит под угрозу европейский суверенитет, считают в МИД ФРГ.

Комментируя работы по газопроводу и отношение к ним Штатов, глава германского МИД Хайко Маас подчеркнул: федеральные власти уже озвучили свою позицию, она останется неизменной.

"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать всё только так, как того хочет Вашингтон", — сообщил Маас журналистам агентства DPA.

Напомним, что ранее со схожей риторикой выступала Ангела Меркель. Канцлер сообщила, что все договорённости по сделке будут выполнены в срок.

США, в свою очередь, готовы наказывать "несогласных с политикой партии" санкциями: известно, что угроза нависла даже над компаниями, не имеющими прямого отношения к проекту.