Украина получила от Ирана отчёт о сбитом пассажирском самолёте Boeing в небе над Тегераном.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам", — отметил дипломат.