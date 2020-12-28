Тариф "беспакетный": власти Шанхая ввели необычный запрет

Новое требование властей Шанхая: с 1 января 2021 года в точках торговли города (в их числе — торговые центры, аптеки, книжные и прочие заведения) выдавать или продавать пластиковые пакеты запрещено законом.

Инициатива направлена на улучшение экологии: пакеты весьма сложно и затратно перерабатывать, а с учётом огромного количества людей, которые их получают, проблема становилась ещё масштабнее.

Уточняется, что чиновники также запретили доставку в пластиковых пакетах и одноразовые стаканчики для напитков на фуд-кортах и в кафе. Одно из немногих послаблений — пакеты заворачивания для готовой еды.

Интересно, что политика постепенного вывода пластиковых пакетов из жизни горожан осуществляется в Шанхае с 2008 года. Ранее власти давали лишь рекомендации и советы, однако теперь перешли к решительным ограничительным мерам.