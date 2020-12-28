В Вашингтоне решили, сколько стоит "противодействие влиянию России"

Новости из США: власти страны определились, сколько денег нужно, чтобы "противодействовать России". Нашу страну в этом плане оценили "чуть дешевле", чем Китай, — в 290 млн долларов.

Речь идёт о документе, который включён в уже утверждённый Дональдом Трампом план финансирования работы правительства на 2021 финансовый год.

"[Направить] 290 млн долларов на противодействие влиянию России, её попыткам посеять недоверие к мировым демократическим институтам ", — уточняют СМИ США.

Средства пойдут в самые разные компании и ведомства: известно, что финансирование получит, например, радиостанция "Голос Америки".

Аналогичная строка расходов есть в документе и для Китая: Поднебесную оценили чуть "подороже", в 300 млн долларов. Однако формулировка примерно такая же: "… на противодействие влиянию Китая". С чем связаны "лишние" 10 млн, не уточняется.