Новости из США: власти страны определились, сколько денег нужно, чтобы "противодействовать России". Нашу страну в этом плане оценили "чуть дешевле", чем Китай, — в 290 млн долларов.
Речь идёт о документе, который включён в уже утверждённый Дональдом Трампом план финансирования работы правительства на 2021 финансовый год.
"[Направить] 290 млн долларов на противодействие влиянию России, её попыткам посеять недоверие к мировым демократическим институтам ", — уточняют СМИ США.
Средства пойдут в самые разные компании и ведомства: известно, что финансирование получит, например, радиостанция "Голос Америки".
Аналогичная строка расходов есть в документе и для Китая: Поднебесную оценили чуть "подороже", в 300 млн долларов. Однако формулировка примерно такая же: "… на противодействие влиянию Китая". С чем связаны "лишние" 10 млн, не уточняется.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.