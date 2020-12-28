На юго-западе Японии проснулся вулкан Отакэ

После одиннадцатилетнего сна в Японии проснулся вулкан Отакэ. Власти страны создали кризисный штаб на случай непредвиденных ситуаций.

В недрах вулкана сейсмологи фиксируют взрывы, после которых Отакэ выбрасывает клубы пепла и раскалённые камни более чем на километр. Предыдущее извержение вулкана происходило в 2009 году.

Местным жителям (их на острове Суваносэ всего 49 человек) запрещено подниматься на вулкан. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Кризисный штаб, созданный правительством Японии в связи с начавшимся извержением, контролирует ситуацию и готов принять необходимые меры, сообщает информационное агентство Kyodo.

Остров Суваносэ находится на юго-западе Японии. Ближайший к нему крупный город — Кагосима (на острове Кюсю).