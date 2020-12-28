Детская книга расколола Латвию

Детская книга, рассказывающие о жизни семей, в которых родители-геи, стала поводом для скандала, разразившегося в Латвии, где такого рода литературу назвали нападением на традиционные ценности.

В субботу прибалтийские СМИ сообщили, что была официально подана жалоба властям на новый иллюстрированный том под названием "Пора спать":

"после покупки детской книги одна женщина сказала, что была "неприятно удивлена", обнаружив "историю о девочке с двумя папами" и заявила, что "абсурдно продавать что-то подобное."

Сандрис Токс, латвийский публицист, написал в соцсетях, что

"призывы к расширению прав ЛГБТ+ исходят от элиты Евросоюза", тогда как в Латвии "это нежелательно большинству людей."

Однако не все в прибалтийской стране разделяют это мнение, и пресса там цитирует одного онлайн-комментатора:

"о нет! Ребенок узнает, что в мире существуют разные типы семей! И что это нормально-любить кого угодно, независимо от пола. Что же нам теперь делать?"

Напомним, в настоящее время Латвия имеет одни из самых ограниченных положений для ЛГБТ+ людей в ЕС, и брак для однополых пар в этой стране запрещён. Усыновление для них также ограничено.

То есть, продажа детской книги, которая стала "яблоком раздора" по действующему латвийскому законодательству невозможна.

Подобные дебаты периодически вспыхивают в странах Балтии, где часто происходит столкновение ценностей между пожилыми гражданами и молодыми людьми с более сильными культурными связями с Западной и Северной Европой.

Так, в 2014 году Эстония стала первой бывшей Советской Республикой, легализовавшей однополые браки. Однако в эстонском обществе произошел раскол, и опрос общественного вещателя ERR показал, что 58 % населения были против этого законопроекта.