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Число жертв заражения в доме престарелых в Бельгии выросло

Мир » Европа » Евросоюз

Число жертв массового заражения COVID-19 в доме престарелых города Мол (провинция Антверпен, Бельгия) достигло 23 человек.

Число жертв заражения в доме престарелых в Бельгии выросло

Ранее стало известно, что массовое заражение обитателей дома престарелых коронавирусной инфекцией произошло после празднования Дня святого Николая. В этот день, 6 декабря, в учреждение приходил волонтёр в костюме святого Николая. Через несколько дней его тест на коронавирус показал положительный результат, а в учреждении заразились 125 человек. 18 из них скончались.

"Ещё пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались. Таким образом, всего умерли 23 человека", — сообщил бургомистр города Вим Кайерс.

Во время визита волонтёр соблюдал необходимые меры предосторожности — на нём были защитная маска и перчатки, это подтверждают фотографии, сделанные во время мероприятия. Принесённые им подарки постояльцам дома престарелых вручали сотрудники учреждения.

Автор: Людмила Черткова
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