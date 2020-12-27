В Баварии забуксовал старт вакцинации от COVID-19

В нескольких районах Баварии старт вакцинации от COVID-19 забуксовал из-за несоблюдения температурного режима при транспортировке вакцины.

Логистику препарата компаний Pfizer/BioNTech затрудняет особый протокол хранения: при температуре -70 градусов срок хранения вакцины 15 дней, а при температуре холодильника — всего 5 дней. Транспортировка вакцины осуществляется в коробках с сухим льдом. Выяснилось, что в девяти округах федеральной земли Бавария температурный режим при доставке препарата не был соблюдён.

"Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", — сообщил агентству DPA глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.

Возможной причиной нарушения температурного режима при транспортировке называется неисправность охлаждающей системы. Власти приняли решение не использовать разморозившуюся вакцину.