В нескольких районах Баварии старт вакцинации от COVID-19 забуксовал из-за несоблюдения температурного режима при транспортировке вакцины.
Логистику препарата компаний Pfizer/BioNTech затрудняет особый протокол хранения: при температуре -70 градусов срок хранения вакцины 15 дней, а при температуре холодильника — всего 5 дней. Транспортировка вакцины осуществляется в коробках с сухим льдом. Выяснилось, что в девяти округах федеральной земли Бавария температурный режим при доставке препарата не был соблюдён.
"Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", — сообщил агентству DPA глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.
Возможной причиной нарушения температурного режима при транспортировке называется неисправность охлаждающей системы. Власти приняли решение не использовать разморозившуюся вакцину.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.