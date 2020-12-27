Украинский лидер Владимир Зеленский зашёл слишком далеко в своих антироссийских заявлениях.
Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
"Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд", — отметила депутат.
Напомним, ранее Зеленский заявил о возможности "всеобщей мобилизации" на Украине.
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