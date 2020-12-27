Американский посол в России Джон Салливан ранее отказался от предложенного "подарка от Деда Мороза".

Российский МИД предложил дипломату пройти вакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США", — ответила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.