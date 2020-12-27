Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Глава Минздрава Франции предложил не праздновать Новый год
Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании
Соловьёв дал неутешительный прогноз на 2021 год
За Асмус ухаживает таинственный незнакомец
Продюсера дома тиктокеров обвинили в домогательствах 
Директор NILETTO о выступлении на празднике Бородиной: "У нас антитела"
Павел Воля наглядно продемонстрировал своё отношение к выборам
Уральский мэр выписал себе премию в 15 окладов
Стала известна стоимость детского праздника для дочери Бородиной 

Американский посол в РФ объяснил свой отказ от российской вакцины

Мир

Американский посол в России Джон Салливан ранее отказался от предложенного "подарка от Деда Мороза".

Российский МИД предложил дипломату пройти вакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США", — ответила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
"Зенит" хочет купить игрока "Эвертона"
Глава Минздрава Франции предложил не праздновать Новый год
Американский посол в России не принял "подарок" от Деда Мороза
Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании
Соловьёв дал неутешительный прогноз на 2021 год
За Асмус ухаживает таинственный незнакомец
Продюсера дома тиктокеров обвинили в домогательствах 
Директор NILETTO о выступлении на празднике Бородиной: "У нас антитела"
Павел Воля наглядно продемонстрировал своё отношение к выборам
Уральский мэр выписал себе премию в 15 окладов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лазарев тайно улетел на Бали с любовником

Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.

Лазарев тайно улетел на Бали с любовником
Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына
Российский шоу-бизнес
Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына
Новости Украины
Зеленскому поставили диагноз после заявления о войне с РФ
Российский шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская разоблачила Андрея Малахова 
Игорь Буккер Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды Игорь Буккер Кристина Важенина В деле историка Соколова ещё не поставлена точка Кристина Важенина Любовь Степушова Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах Любовь Степушова
Комментарии
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Мельница мифов: машинка Зингера
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Леонид Крутаков: Две шаги направо, две шаги налево...
Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом роз
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад
Россия возвращается в Молдавию
Что-то пошло не так: в Пскове снаряд из БМД-4 угодил в ТРЦ
Эдвард Сноуден впервые стал отцом
Россия возвращается в Молдавию
Мясников раскрыл самую вредную привычку для здоровья
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников