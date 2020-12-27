Русская модель напугала преступника в США отечественным матом

Российская фотомодель Анна Лесун, проживающая в США, рассказала, как русский мат помог ей спастись от нападения.

Девушка рассказала, что 26 декабря рано утром на Манхеттене встретила хорошо одетого мужчину, который попросил у неё денег. Модель вежливо отказала и хотела продолжить гулять с собакой, однако незнакомец пнул ногой её питомца и начал приближаться к ней.

После этого мужчина оттолкнул её кулаком, но Лесун не испугалась, а начала оскорблять его на русском языке. Нападавший явно такого не ожидал. Выслушав всё, что о нём думает модель, он выругался на английском и ушёл.