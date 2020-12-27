Президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на прошедших выборах.

По его мнению, партия должна высказать протест и оспорить результаты голосования.

"Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли. Доказательства неопровержимы! Масштабные вбросы бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах поздно ночью, наполнение избирательных урн (на видео), двойное голосование, голосование умерших людей, фальшивые подписи, голосующие нелегальные мигранты, отстраненные наблюдатели-республиканцы, большее количество голосов, чем избирателей (посмотрите на Детройт и Филадельфию) и многое другое", — отметил Трамп.