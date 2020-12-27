Недавно украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о возможной "всеобщей мобилизации" мужчин и женщин для ведения "тотальной войны" с Россией.

"Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация", — пояснил майор ВСУ изданию "Страна.ua".

"Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред", — отметил капитан запаса.