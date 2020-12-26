В ЕС началась массовая вакцинация от коронавируса

С 27 декабря в Евросоюзе стартовала гражданская вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Вакцину получили все страны ЕС.

В странах ЕС в порядке экстренной процедуры разрешено применение вакцины, разработанной Pfizer/BioNTech. На данный момент речь идёт о 200 миллионах доз, и предусматривается возможность закупить дополнительно ещё 100 миллионов доз. Население Евросоюза составляет около 450 миллионов человек. Вакцина уже доставлена во все страны ЕС.

Первыми вакцинацию пройдут пожилые люди, медики и другие приоритетные группы. Например, в ФРГ первой была вакцинирована 101-летняя жительница дома престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт.

26 декабря стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 80 миллионов человек.