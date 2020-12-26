Число заражённых COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

Коронавирус шагает по планете: в субботу, 26 декабря, количество выявленных случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило 80 миллионов человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на сегодняшний день, в мире 80 027 056 людей, заражённых коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали 1 753 313 человек.

По количеству заражений и жертв COVID-19 лидируют США (18 771 885/330 345). На втором месте — Индия (10 169 118/147 343). Замыкает "тройку лидеров" Бразилия (7 448 560/190 488). Россия на четвёртом месте (3 021 964/54 226).

Ранее московские власти сообщили, что в случае снижения количества случаев заражения коронавирусом в столице и улучшения эпидемиологической обстановки учащиеся средних и старших классов смогут вернуться в школы уже после зимних каникул.