На Занзибаре умер ребёнок из России

Российская семья с полуторагодовалым ребёнком отправилась на Занзибар.

Однако ребёнок скончался по невыясненным причинам. Малышу стало плохо на следующий день после сафари. Ребёнок полностью перестал есть, а также у него повысилась температура.

Приглашённый врач не смог поставить диагноз ребёнку. Через два дня он попал в больницу и скончался. На данный момент врачи до сих пор не могут назвать причину его смерти.

Сейчас родители пытаются решить вопрос о транспортировки тела ребёнка в Россию.