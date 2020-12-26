Бывший президент Польши Лех Валенса извинился перед своими близкими за то, что в этом году он не сможет подарить им подарки на Новый год.
По словам политика, он остался без денег, поскольку любил их раздавать.
"В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом", — отметил Валенса.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.