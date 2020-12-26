В ЦАР при нападении боевиков погибли трое миротворцев ООН

Неизвестные боевики совершили вооружённое нападение на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Нападения на миротворцев ООН произошли в Декоа и Бакуме. Три миротворца были убиты, ещё двое получили ранения различной степени тяжести. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к властям ЦАР найти и наказать виновных.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние нападения неизвестных вооруженных боевиков на национальные силы обороны и безопасности Центральной Африки и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике", — сообщил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее стало известно, что на фоне очередного обострения между легитимными властями страны и повстанцами Россия направила в ЦАР своих военных инструкторов для оказания консультативной помощи и удержания ситуации под контролем.