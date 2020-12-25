Киев открестился от обвинений в доставке оружия в Белоруссию

На Украине открестились от обвинений Александра Лукашенко в нелегальных поставках оружия в Белоруссию, назвав их инсинуациями.
"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", — заявил в своём Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Представитель украинской дипломатии также подчеркнул, что Украина не является брагов Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал о задержании террористической группы Автуховича, которая "тоннами везла оружие через Украину".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.