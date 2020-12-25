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"Я даже не угрожаю": Зеленский рассказал про реформу КСУ

Мир

Новые подробности ожидаемой в ЕС реформы украинского Конституционного суда стали доступны благодаря изданию "Фокус". Интервью для специалистов "Фокуса" дал лично Владимир Зеленский.

"Я даже не угрожаю": Зеленский рассказал про реформу КСУ

Президент Украины сообщил, что уже в 2021 году КСУ (Конституционный суд Украины) пройдёт процедуру перезагрузки. А для её начала нужно сделать определённую вещь — отправить в отставку главу КСУ Александра Тупицкого.

"Я считаю, Тупицкий не может быть главой КСУ. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю", — сообщил Зеленский.

Также украинский президент добавил, что уход Тупицкого стал бы "нормальным, мужским шагом", и отметил, что глава КСУ уже успел вступить в конфликт не только с государством, но и с обществом.

Ранее стало известно, что Тупицкого вызвали в прокуратуру Украины для некой беседы, которая сопряжена с процессуальными действиями.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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