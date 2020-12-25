"Не виляет хвостом и держит слово": Эрдоган - о Путине

Новые подробности от президента Турции: Тайип Эрдоган уверен, что Владимир Путин держит своё слово. Как ещё характеризовал своего коллегу турецкий лидер?

Эрдоган рассказывал о Путине достаточно много, и зачастую его суждения были весьма оригинальны. Так, 17 декабря политик отметил, что российский лидер не виляет хвостом.

"Это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет", — высказался Эрдоган на пресс-конференции.

25 декабря появились новые данные: Эрдоган описал Путина как честного человека, который держит слово.

"Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек", — отметил политик.

Также лидер Турции уверен, что несмотря на некоторые возможные расхождения по ряду вопросов, Анкара и Москва вполне могут плодотворно сотрудничать.