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Станет ли Зеленский последним президентом Украины? Мнения экспертов

Мир

Необычный прогноз сделал депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Выступая на телевидении, он сообщил: Владимир Зеленский может стать последним украинским президентом.

Станет ли Зеленский последним президентом Украины? Мнения экспертов

"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику", — отметил политик.

Реален ли сценарий "последнего президента"? Мнениями поделились президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и Александр Дудчак, украинский политолог.

"Такие разговоры на Украине ведутся"

Охрименко отмечает: пока все такие истории — лишь разговоры, их реализация маловероятна.

Дело в том, что по конституции Украина — парламентско-президентская республика, то есть власть Парламента значительно выше, чем власть президента. Но на практике всё равно получается, что президент главнее Парламента.

"То же самое было и при Порошенко. У нас есть закон — но есть и традиции. Традиции такие: президент играет главную роль. Так что шансы малы", — уверен эксперт.

Не стоит забывать и про менталитет: люди привыкли, что президент главный. Плюс ко всему это устраивает и политиков, и бизнес.

"Понятное дело, когда политики в оппозиции, они озвучивают такие красивые идеи. А когда их лидеры при власти, такие идеи не звучат", — резюмирует Охрименко.

"У людей мысли о том, как на оливье насобирать на Новый год"

Дудчак продолжает развивать тему: на Украине, в принципе, не так много людей, за которыми готов идти народ.

"Очень удачно всё было зачищено после Майдана. Рычаги сопротивления достаточно успешно подавляются. Но есть отдельные островки в этом мутном море", — уверен он.

Но говорить о том, что народ захочет жить в парламентской республике, просто смешно.

"У людей мысли о том, как на оливье насобирать на Новый год, о том, как дожить до следующей зарплаты, а не о том, какая у нас будет — парламентская или президентская — республика", — комментирует Дудчак.

Народу, продолжает эксперт, наплевать на юридические нюансы. Главное — чтобы улучшались условия жизни. И, конечно, в такой тяжёлой ситуации люди думают не столько о политическом устройстве страны, сколько об обычных бытовых проблемах, резюмирует эксперт.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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