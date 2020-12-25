Трамп может получить иск от производителя машин для выборов

Дональд Трамп, который ранее без устали "засыпал" суды исками и утверждал, что выборы сфальсифицированы, может тоже стать фигурантом судебного дела.

По данным CNN, руководство компании, производящей машины для подсчёта голосов, недовольно обвинениями президента.

Отстаивать честь компании Dominion к CNN пришёл её глава, Джон Пулос. Он сообщил: в штабе Трампа успел заявить, что компания Dominion причастна к фальсификациям выборного процесса. Так что теперь президент США может и сам получить иск.

"Мы никого не упустим из виду", — высказался Пулос, отвечая на вопрос о том, будет ли фигурантом иска именно Трамп.

Также компания Dominion ранее обвинялась в помощи Уго Чавесу и Николасу Мадуро, а также в "связях" с известным финансистом и экспертом в области международных финансовых потоков Джорджем Соросом.