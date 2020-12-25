"Лично я бы вышел": Зеленский прокомментировал Минские соглашения

В Киеве уверены: проблема в "выходе" из Минских соглашений только в том, что они "привязаны" к антироссийским санкциям. По словам президента Украины Владимира Зеленского, лично он бы из соглашений вышел.

В рамках общения с представителями издания "Фокус" президент Украины подчеркнул: страна соблюдает договорённости и "движется" в их рамках. О каких-то "планах Б" и прочих изысках говорить пока рано, поскольку вопрос достаточно больной и требует сложной, тонкой дипломатической работы.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал атмосферу в рамках ТКГ, назвав её "так себе" и отметив, что общение сторон постепенно заходит в тупик.