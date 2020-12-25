Детская больница в Риге оказалась объектом критики из-за русского языка

Очередная порция недовольства по поводу русского языка в медучреждениях Латвии была замечена СМИ в Twitter-аккаунте врача Линды Раутиаинен.

Как оказалось, Раутиаинен не устроило одно из объявлений о наборе персонала для Детской клинической университетской больницы в Риге. Специалист отметила, что больница остаётся "её любимой", но "всё ещё" просит от своих работников знания русского языка.

Интересно, что в самом объявлении, фото которого также прикреплено к посту, видно, что от сотрудников хотят ещё и знания английского, а также, естественно, латышского.

"Печально, что моя любимая больница в 2020 году всё ещё просит от новых работников "хорошего знания русского языка", — посетовала Раутиаинен.

Позднее медик отметила, что в целом расстроилась не из-за самого языка, а из-за того, что он создаёт "преграду" для специалистов: если они подходят по требованиям, но не знают язык, то не пройдут.