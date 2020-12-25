Конгрессмен из США проиграл суд по делу "слива" Трампу данных из Москвы

Неудачей завершился поход в суд для конгрессмена из США Девина Нуньеса. Политик считал, что его несправедливо обвинили в "сливе" данных для Трампа, но не смог этого доказать.

Напомним о сути ситуации: ранее в издании The Washington Post вышел материал, в котором Нуньеса обвинили в "сливе данных". По сведениям журналистов издания, политик представил Дональду Трампу данные о том, что в Москве хотели бы видеть его победу.

Нуньес с таким обвинением не согласился и пошёл в суд. Подав иск о клевете, он был настроен решительно, но в итоге проиграл дело. Суд, как оказалось, встал на сторону The Washington Post и сообщил политику: чтобы доказать клевету, нужны более убедительные улики, которых, разумеется, представлено не было.

К слову, иски по клевете в Штатах часто заканчиваются поражением истца, поскольку доказать факт клеветы — задача нетривиальная. Ранее Нуньес уже ходил в суд из-за Twitter, но также не особо удачно.