Несмотря на множество сторонников, есть у политики Владимира Зеленского и противники. О том, куда Зеленский завёл страну, решил рассказать народный депутат Украины, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Выступая с интервью для YouTube-канала блогера Анатолия Шария, политик сообщил: в целом с 2004 года в стране проводят планомерный курс по снижению экономических показателей. А команда Зеленского просто-напросто "добивает" экономику.
Не устроили политика следующие действия власти:
"То есть Зеленский завершил большой путь создания здесь, на территории страны, помойной ямы и обнищания людей. Вот что произошло за все эти годы. И это началось в 2005 году", — сообщил Медведчук.
Также политик подчеркнул, что занимались "уничтожением экономики" ещё при Ющенко и Тимошенко. Он привёл цифры: например, рост экономики замедлился с 12,4% до 2,6%.
"…что в 2005 году по результатам деятельности так называемых деятелей, Ющенко, Тимошенко? Знаете, что? Падение роста экономики с 12,4 до 2,6%.
Пять кризисов за год — молочный, сахарный, бензиновый, дизельный и многие другие.
Они уничтожили страну, ввели безвизовый режим в одностороннем порядке для ЕС, превращая Украину в помойную яму", — резюмировал Медведчук.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.