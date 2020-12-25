"Помойная яма": депутат Рады о том, что власти сделали с Украиной

Несмотря на множество сторонников, есть у политики Владимира Зеленского и противники. О том, куда Зеленский завёл страну, решил рассказать народный депутат Украины, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

Выступая с интервью для YouTube-канала блогера Анатолия Шария, политик сообщил: в целом с 2004 года в стране проводят планомерный курс по снижению экономических показателей. А команда Зеленского просто-напросто "добивает" экономику.

Не устроили политика следующие действия власти:

"распродажа" земельного фонда;

легализация игорного бизнеса;

односторонний безвиз с ЕС;

реформы, которые привели к обнищанию украинцев.

"То есть Зеленский завершил большой путь создания здесь, на территории страны, помойной ямы и обнищания людей. Вот что произошло за все эти годы. И это началось в 2005 году", — сообщил Медведчук.

Также политик подчеркнул, что занимались "уничтожением экономики" ещё при Ющенко и Тимошенко. Он привёл цифры: например, рост экономики замедлился с 12,4% до 2,6%.