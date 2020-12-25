Зеленский рассказал, как он объединит Украину

Необычный план, который позволит объединить запад и восток Украины, представил президент страны Владимир Зеленский. По словам политика, в скором времени украинцы смогут насладиться самой длинной трассой страны.

В ходе поездки в Запорожскую область президент отметил для СМИ: уже в 2021 году наконец-то откроют трассу М-30, проходящую от Львовской до Луганской области. Данная трасса создавалась в том числе и с целью объединения страны.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется "М-30". Это будет самая протяжённая дорога в Украине — 1400 километров", — передаёт слова Зеленского его пресс-служба.

Работы по завершению М-30 ещё ведутся, за 2020 год была восстановлена значительная часть дороги, отчитались Зеленскому эксперты.