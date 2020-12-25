Предстоятель католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич наконец-то смог вернуться на родину.
За него лично просил Лукашенко папа Римский Франциск.
Благодаря заступничеству папы 24 декабря, в канун католического Рождества, митрополит вернулся в Минск. Сначала в архикафедральном костеле Кондрусевич провел брифинг, а потом в костеле Пресвятой Девы Марии — рождественскую службу.
К слову, прихожане, как оказалось, очень ждали возвращения своего митрополита и встретили его продолжительными аплодисментами.
Напомним, что Кондрусевич не смог вернуться в Белоруссию после поездки в Польшу:
Причиной "опалы" стали обвинения митрополита в том, что он критиковал действия милиции вовремя акций протеста.
Лукашенко же объяснил запрет на возвращение священнослужителя домой тем, что "он ехал с заданием из Польши".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.