Кто больше всего выиграет от спорного балтийского трубопровода Nord Stream 2? — задаёт вопрос Der Spiegel.
И сам же на него отвечает: археологи.
В ходе подготовительных работ на месте будущей прокладки труб работали археологи. На этот раз им разрешалось копать гораздо глубже, чем, например, при дорожно-строительных работах. Как следствие — множество находок:
"Было найдено очень много вещей, на которые мы не рассчитывали, — говорит археолог Хейке Баумеверд-Шмидт, координировавший работы. — Все они помогли бы реконструировать историю колонизации отдельных регионов и образ жизни наших предков".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.