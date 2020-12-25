Der Spiegel: От строительства "СП-2" больше всего выиграла археология

Кто больше всего выиграет от спорного балтийского трубопровода Nord Stream 2? — задаёт вопрос Der Spiegel.

И сам же на него отвечает: археологи.

В ходе подготовительных работ на месте будущей прокладки труб работали археологи. На этот раз им разрешалось копать гораздо глубже, чем, например, при дорожно-строительных работах. Как следствие — множество находок:

скелеты из неолита, 32 земляных дома, датированные IV веком, 600 урн и сотни более мелких артефактов типа загадочной монеты, которая датируется 9-м веком и пока непонятно, как попала в Европу с территории сегодняшнего Афганистана.