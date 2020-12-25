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Разрушенный пожаром Нотр-Дам-де-Пари "запел" в Рождество

Мир » Европа

Впервые после пожара, почти уничтожившего Собор Парижской Богоматери, он принял участие в Рождественском хоровом концерте, который является ежегодной традицией во Франции.

Разрушенный пожаром Нотр-Дам-де-Пари "запел" в Рождество

Поскольку готический собор все еще перестраивается, хористы были в строительных касках и спецкостюмах.

Услышать концерт парижане смогли только в записи, которую транслировало французское телевидение — публику не пустили в сам Собор.

"Это было очень трогательно, — сказал в интервью телеканалу franceinfo виолончелист Готье Капукон, рассказывая про запись концерта. — Это был первый раз, когда мы все вернулись в Нотр-Дам после пожара, так что это был момент, полный эмоций".

Напомним, Собор Парижской Богоматери, главная достопримечательность готической архитектуры 13-го века, загорелся 15 апреля 2019 года. Пламя уничтожило шпиль и крышу.

Президент Франции Эммануэль Макрон обязался восстановить собор в течение пяти лет.

Пока идут восстановительные работы, Собор Парижской Богоматери закрыт для публики, а мессы отменены.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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