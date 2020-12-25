Зеленский может войти в историю как последний президент Украины

Оппозиция в Незалежной склонна считать, что Владимир Зеленский не только "позорит", но и "разрушает" институт президентства.
Алексей Гончаренко, нардеп от партии "Европейская солидарность" уверен:
"стараниями" Зеленского народ окончательно разочаруется в президентской форме правления, после чего Украина станет парламентской республикой.
Выступая в эфире ТК "Прямой", Гончаренко, на вопрос — кто может стать следующим главой Незалежной — прямо так и заявил: "вероятно, что никто":
"Зеленский может оказаться последним президентом в истории независимой Украины. Оценив его работу, люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами чего-то. Давайте парламентскую республику. Пусть договариваются элиты, раз с президентом что-то не то получилось. И тогда мы организуем референдум, где народ скажет своё слово".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.