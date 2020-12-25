Зеленский может войти в историю как последний президент Украины

Оппозиция в Незалежной склонна считать, что Владимир Зеленский не только "позорит", но и "разрушает" институт президентства.

Алексей Гончаренко, нардеп от партии "Европейская солидарность" уверен:

"стараниями" Зеленского народ окончательно разочаруется в президентской форме правления, после чего Украина станет парламентской республикой.

Выступая в эфире ТК "Прямой", Гончаренко, на вопрос — кто может стать следующим главой Незалежной — прямо так и заявил: "вероятно, что никто":