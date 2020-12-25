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Киев признал неготовность воевать с Москвой за Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев намерен "всеми силами" вернуть себе "контроль над Крымом".

Киев признал неготовность воевать с Москвой за Крым

Единственное на что Украина не готова ради достижения этой цели — воевать с Россией.

По словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, "Киев намерен избегать радикальных мер".

"Украина не готова воевать с Россией. Это объективный факт. Более того, радикальные шаги — не всегда умные шаги", — сказал дипломат в эфире ТК "Украина — 24".

И добавил, что в наступающем году Украина планирует "создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма":

"Мы увеличим цену за нарушения РФ прав людей в Крыму, милитаризацию полуострова и ухудшение экологической ситуации путем усиления санкций. Начнём весной с саммита "крымской платформы".

К слову, говоря о нарушениях прав человека, Кулеба как-то забыл собственное обещание "помешать проекту по обеспечению Крыма водой".

Напомним, днём ранее глава украинского МИДа жаловался на то, что ему "до слёз обидно", что Сергей Лавров не хочет с ним разговаривать. Об этом подробнее — здесь.

Автор: Ольга Лебедева
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