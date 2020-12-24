Украина обещает строить козни проекту опреснения воды в Крыму

Украина отреагировала на планы России решить проблему с пресной водой в Крыму, пообещав сорвать строительство опреснительной установки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал начало строительства опреснительной установки. По его словам, проект с участием крупной международной компании, владеющей соответствующими технологиями, стартует уже в январе 2021 года. Ориентировочно через год с небольшим установка будет введена в эксплуатацию.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдём её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее в Крыму высмеяли выдвинутые Украиной условия для возобновления подачи пресной воды на полуостров: "Мост построили — и воду добудем".