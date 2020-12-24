Предупреждения не помогли: Анкара продолжит провоцировать Афины

Анкара, которой и ЕС, и НАТО уже намекали на "нежелательность работ", всё равно продолжит проводить их в районе Восточного Средиземноморья. Данные об этом поступили из Минобороны Турции.

Напомним о ситуации: турецкое судно Oruç Reis проводит работы близ шельфа, который считается греческим. По мнению Анкары, права на шельф у неё имеются, и останавливать изыскания не будут. На данный момент работы называют сейсмическими исследованиями.

Выступая для СМИ, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что страна "готова защитить свои права" и далее Oruç Reis отправится в район Анталийского залива.

По данным агентства Hürriyet, к Oruç Reis присоединятся позднее ещё два судна для сопровождения — это Ataman и Cengizhan.

Ранее для "Правды. Ру" комментарий по поводу спора Греции и Турции давал эксперт, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин — читайте эксклюзивный материал и будьте в курсе всей ситуации.