Украинский депутат рассказал, кем может стать Зеленский

Необычный прогноз сделал депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Выступая на телевидении, он сообщил: Владимир Зеленский может стать последним украинским президентом.

На канале "Прямой" Гончаренко сообщил: действия президента вполне могут привести к тому, что народ захочет устроить в стране парламентскую республику. Таким образом, президент окажется не нужен.

"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику", — отметил политик.

Также, по словам Гончаренко, люди могут понять, что "с президентом что-то не получилось". Однако всё это лишь вариант...