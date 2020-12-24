Необычный прогноз сделал депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Выступая на телевидении, он сообщил: Владимир Зеленский может стать последним украинским президентом.
На канале "Прямой" Гончаренко сообщил: действия президента вполне могут привести к тому, что народ захочет устроить в стране парламентскую республику. Таким образом, президент окажется не нужен.
"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику", — отметил политик.
Также, по словам Гончаренко, люди могут понять, что "с президентом что-то не получилось". Однако всё это лишь вариант...
"Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты", — рассказал Гончаренко.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.