Пять рядов полиции: в Ереване готовятся к протестам

В Ереване проходит подготовка к очередной акции протеста: по данным СМИ страны, к зданию правительства Армении стекаются представители полиции, которые формируют защитные построения.

Как передаёт портал News. am, на данный момент "толщина" защитной линии составляет примерно пять-шесть рядов. Оппозиция, которая выйдет на митинг, будет требовать отставки Пашиняна, уточняют журналисты.

"К зданию кабмина на автобусах доставлены усиленные полицейские силы. Правоохранители выстроились перед зданием кордоном в пять-шесть рядов", — рассказывают о ситуации на News. am.

Также стало известно, что с утра 24 декабря силами полиции закрыта улица Мелика Адамяна — по ней можно добраться до правительственного здания.

Ранее представители оппозиции сообщали, что намерены устроить блокировку здания и не пустить Пашиняна и других политиков внутрь.