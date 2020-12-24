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Пять рядов полиции: в Ереване готовятся к протестам

Мир

В Ереване проходит подготовка к очередной акции протеста: по данным СМИ страны, к зданию правительства Армении стекаются представители полиции, которые формируют защитные построения.

Пять рядов полиции: в Ереване готовятся к протестам

Как передаёт портал News. am, на данный момент "толщина" защитной линии составляет примерно пять-шесть рядов. Оппозиция, которая выйдет на митинг, будет требовать отставки Пашиняна, уточняют журналисты.

"К зданию кабмина на автобусах доставлены усиленные полицейские силы. Правоохранители выстроились перед зданием кордоном в пять-шесть рядов", — рассказывают о ситуации на News. am.

Также стало известно, что с утра 24 декабря силами полиции закрыта улица Мелика Адамяна — по ней можно добраться до правительственного здания.

Ранее представители оппозиции сообщали, что намерены устроить блокировку здания и не пустить Пашиняна и других политиков внутрь.

Автор: Константин Шапров
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